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Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

Vozinha se quedó sin premio en el Balón de Oro: Trofeo Yashin fue para Unai Simón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero de Colo Colo viajó junto a Aníbal Mosa para participar en la ceremonia en Londres.

Vozinha se quedó sin premio en el Balón de Oro: Trofeo Yashin fue para Unai Simón
 EFE
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El portero caboverdiano Vozinha, que milita en Colo Colo, quedó sin premio en la ceremonia del Balón de Oro, luego que el Trofeo Yashin fue para el español Unai Simón, por su gran campaña en el Mundial 2026

El guardameta africano, nominado gracias a sus destacadas actuaciones con Cabo Verde en la Copa del Mundo, viajó a Londres acompañado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y participó en la gala celebrada en el London Palladium.

Sin embargo, el reconocimiento al mejor arquero de la temporada quedó en manos del futbolista de Athletic Club, quien conquistó el Mundial de Norteamérica con España y recibió apenas un gol en ocho partidos, actuación que también le permitió obtener el Guante de Oro del certamen.

De esta manera, Unai Simón se convirtió en el primer portero español en ganar el Trofeo Yashin, distinción instaurada en 2019 y que anteriormente recibieron Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez.

El arquero español recibió el premio de manos del histórico guardameta danés Peter Schmeichel y sucedió en el palmarés al italiano Gianluigi Donnarumma. "

El futbolista de Athletic Club, quien terminó segundo en esta premiación hace dos temporadas, estuvo acompañado por su familia y una delegación de la institución vasca, encabezada por su presidente Jon Uriarte y el director deportivo Mikel González.

Por su parte, Vozinha cerró una histórica participación en la ceremonia, donde representó al fútbol chileno entre los diez candidatos al premio, tras una temporada marcada por su actuación mundialista y su llegada a Colo Colo.

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