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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

El provocador de mensaje de Vidal tras ganar el título: "Están tristes"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante de Colo Colo volvió a hacer referencia "los sapos".

El provocador de mensaje de Vidal tras ganar el título:
 Photosport / @kingarturo23
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En la antesala de la celebración del título de Colo Colo en el Estadio Monumental, el volante Arturo Vidal utilizó su cuenta de Instagram para enviar un corto pero provocador mensaje a sus rivales y detractores.

Luego de sacarle una ventaja irremontable a Universidad de Chile, Vidal escribió "están tristes", junto a emojis llorando de la risa y una rana, como referencia a "los sapos" a quienes ya ha apuntado en el pasado.

- Revisa la publicación del "King":

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