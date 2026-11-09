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El provocador de mensaje de Vidal tras ganar el título: "Están tristes"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El volante de Colo Colo volvió a hacer referencia "los sapos".
El volante de Colo Colo volvió a hacer referencia "los sapos".
En la antesala de la celebración del título de Colo Colo en el Estadio Monumental, el volante Arturo Vidal utilizó su cuenta de Instagram para enviar un corto pero provocador mensaje a sus rivales y detractores.
Luego de sacarle una ventaja irremontable a Universidad de Chile, Vidal escribió "están tristes", junto a emojis llorando de la risa y una rana, como referencia a "los sapos" a quienes ya ha apuntado en el pasado.
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