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Tópicos: Mundo | Francia

Francia responsabiliza a Irán por sabotaje a sistemas de refrigeración

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El canciller Jean-Noël Barrot atribuyó la operación a la Guardia Revolucionaria iraní y anunció sanciones europeas contra los responsables.

Los ataques afectaron a cerca de 700 instalaciones de cadenas de distribución.

Francia responsabiliza a Irán por sabotaje a sistemas de refrigeración
 Pexels (referencial)

El gobierno galo ya convocó al embajador iraní y confirmó que prepara sanciones conjuntas a nivel europeo.

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El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables.

"La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", dijo en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.

Barrot subrayó que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".

A ese respecto, recordó que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.

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La justicia francesa abrió una investigación formal mientras se evalúa el alcance de ofensivas similares dirigidas a bancos de sangre e instituciones en otros países europeos. (FOTO: Pexels)

Por eso, aseguró que esta operación "no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables".

Añadió que igualmente se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".

El ministro indicó que la justicia francesa lanzó un procedimiento y también actuará.

Ciberataques como los que sufrió Francia, que días después afectaron a sus bancos de sangre, también alcanzaron en los días siguientes a otros países europeos.

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