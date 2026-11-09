Russell Brand condenado a más de 10 años de cárcel por violación y agresión sexual

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

Un jurado popular, el pasado jueves, declaró culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras mujeres en años anteriores. En cambio, fue eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

Al dar a conocer la sentencia, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark, describió a Brand como un "depredador sexual" cuya "asombrosa arrogancia" y "desprecio por el derecho de cualquier mujer a decir que no" tuvieron consecuencias "profundas y duraderas" para sus víctimas.

Bennathan también destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

Tras conocer la sentencia, Russell Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su mujer, Laura Gallacher, con la que tiene tres hijos, y le dijo: "Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo siete años antes de acceder a la prisión condicional.

Del total de la condena, 10 años corresponden a la violación de una mujer, cometida en el año 2009.

Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violarla oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004, de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un "masaje forzado" en 2009.

Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar "arrastrar" a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001.

Otros delitos en investigación

En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó este jueves que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen "en curso".

En audiencias preliminares se reveló que estas denuncias provienen de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16.