Kast anunció proyecto para limitar a $20 alzas de combustibles por tres meses

El Presidente José Antonio Kast anunció un proyecto, con discusión inmediata, para evitar que futuras alzas de los combustibles no superen los 20 pesos, lo que remarcó es un "esfuerzo fiscal muy importante".

Para esta semana, en tanto, el Mandatario confirmó que se aplicará el mínimo técnico permitido por la Ley Mepco, garantizando que el petróleo y las bencinas no subirán más de 40 pesos.

"Solo entre el mes de agosto y octubre, lo que ha tenido que invertir el Estado para mantener cierto nivel de precios ha sido casi de 1.200 millones de dólares, que es una cifra muy importante. Cada vez que se carga un litro de diésel en el estanque de un camión, el Estado tiene que subsidiar 170 pesos", indicó el jefe de Estado.

"Ese impacto fiscal, que es grande, hoy día queremos que se vaya al mínimo técnico autorizado por la Ley Mepco, al menos en lo que dice relación con lo que se esperaba del alza para este jueves. Y el mínimo técnico que se puede realizar para este jueves es de un alza de 40 pesos tanto para el petróleo como para la bencina, lo cual va a ser un alivio muy importante para la ciudadanía", agregó.



Proyecto para mitigar futuras alzas

El Presidente Kast señaló que espera tramitar esta semana -en el Congreso- el proyecto que busca evitar que las alzas de los combustibles superen los 20 pesos.

"Estamos pensando en cómo abordar los próximos 90 días. Hemos contado con el apoyo y el trabajo en conjunto de los presidentes de los partidos, con los jefes de bancada, para presentar un proyecto de ley con discusión inmediata para que cualquier alza que venga en los próximos 90 días no supere el techo de los 20 pesos de alza tanto en bencina como en diésel", detalló.

El Mandatario aseguró que se trata de "un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas, para cada una de las familias de Chile".

Ahorros fiscales para mitigar alza de esta semana

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el Gobierno evalúa utilizar los "ahorros fiscales" para amortiguar el alza del precio de los combustibles proyectada para los próximos días con el fin de evitar movilizaciones de gremios transportistas.

"Lo que estamos evaluando es que vamos a procurar usar los ahorros y el ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora para poder hacer que estas alzas sean aún menores y más pausadas. Vamos a hacer un esfuerzo de ir más pausados aún, pero sin dejar de acercarnos al precio internacional", detalló el titular de Hacienda.

"Creemos que es un esfuerzo que podemos hacer. Lo vamos a discutir ahora, tenemos los cálculos hechos y esperamos que eso signifique poder dar un espacio de tiempo porque existe la posibilidad, con las últimas señales geopolíticas, de que esta cosa vaya amainando ya a contar de enero", adelantó el ministro Quiroz desde la Plaza de la Constitución.

El plan del Gobierno busca responder al malestar de los transportistas, puesto que en esta jornada se registraron manifestaciones de camioneros en el sur del país, mientras que para este martes se prevén convocatorias en el norte.

Confederación de Transportistas Fuerza del Norte anunció paro nacional

La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte (CTFN) convocó un paro nacional a partir de las 00:00 horas de este martes 10 de noviembre, en respuesta al encarecimiento del petróleo diésel y lo que califican como una falta de regulación en las tarifas de los fletes.

"Nosotros hemos hecho el llamado a la movilización con los Fuerza del Norte, Fuerza del Sur y la Confederación de Transportistas Centro Sur. Mañana debería estar todo el país paralizado, todos los camiones debieran estar en la ruta", afirmó el presidente de la CTFN, Cristián Sandoval.

El dirigente sostuvo que "tendría que haber una respuesta clara del Gobierno en sentarse a conversar el alza del combustible y el tema tarifario, que no hay una ley que pueda defender al pequeño transportista, que no tenga un contrato, que no tenga un polinomio, que podamos trabajar bajo el índice de costo del transporte que corresponde".

En tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y la Federación de Transportistas de Carga del Biobío anunciaron un encuentro en Concepción para este miércoles, con miras a debatir la situación de las alzas del diésel.

"Ni Pérez ni Araya nos representan", fue la réplica del timonel de Fuerza del Norte respecto a los dirigentes de esos gremios.