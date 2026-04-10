"Quedará en la historia": Colchagua celebró gesto de reconocimiento de Arturo Vidal

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal protagonizó un especial momento en el marco de un encuentro amistoso disputado en las dependencias del Estadio Monumental frente a Deportes Colchagua, instante que el elenco visitante inmortalizó a través de sus redes sociales.

El partido de entrenamiento sirvió para que el "Cacique" sumara rodaje aprovechando la pausa Liga de Primera, por la programación del duelo con Coquimbo Unido.

En la instancia, los "albos" enfrentaron al tradicional equipo y además, el "King" tuvo un notable gesto al posar para las cámaras vistiendo la camiseta blanca oficial del cuadro de la herradura.

La imagen fue compartida en la cuenta de Instagram de la escuadra de San Fernando, acompañada de un emotivo mensaje de agradecimiento. "El King se vistió de Colchagua, un reconocimiento lleno de orgullo y respeto. Un momento especial que quedará en la historia... grande Colchagua", destacó la publicación, la cual fue respondida por el propio bicampeón de América con diversos emojis de apoyo.