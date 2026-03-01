Vidal y las críticas: Antes respondía y ya no, tengo gente que me recuerda quién soy y qué he hecho

El histórico mediocampista nacional Arturo Vidal, se refirió en una reciente entrevista a las críticas que ha recibido en el último tiempo por el nivel mostrado en Colo Colo, elenco que esta tarde enfrenta a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

En conversación con La Tercera, el "King" recordó que "el año pasado, cuando las cosas no iban bien, aparecieron muchos haters que escribían cosas... eso de mufa. Hoy en día cualquier anónimo te puede escribir cualquier cosa en Instagram. Pero, de verdad, yo estoy muy tranquilo con eso".

Asimismo, el volante aseguró que "he aprendido mucho de la vida en este tiempo, así que no debemos tomar tan en cuenta lo que dicen en las redes sociales. Además, en los últimos partidos, el equipo ha andado muy bien y ahora la gente te hace sentir eso. Ahora me han recibido con aplausos, así que estoy muy contento. Es emocionante el cariño de la gente. Juego desde los 12 años y que a los 38 la gente me siga aplaudiendo es lo más lindo que me puede pasar".

El oriundo de San Joaquín remarcó que "antes respondía, ahora ya no lo hago. A veces uno se mete en el juego, cae en eso, pero tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera. Tengo sangre caliente, soy de barrio y a veces me sale eso, por eso respondía, pero entendí que no puedo estar peleando con la gente en las redes sociales".

Por otra parte y si bien reveló que "no sé quién está a cargo" de la Selección -olvidando completamente al técnico interino Nicolás Córdova-, el bicampeón de América indicó que sigue estando disponible para jugar por la Roja.

"Mientras esté activo, siempre puedo estar en la Selección. Pero mientras no se sepa quién está a cargo, tampoco es algo que me vuelva loco, que piense. Ojalá las cosas se empiecen a hacer bien, que sea algo más serio y que se marque un rumbo claro de trabajo. Hay muchos jugadores que todavía pueden levantar esto y hay mucho talento para trabajarlo bien en la Selección", subrayó.

Con respecto a su futuro una vez que decida colgar los botines, el ex futbolista de la Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, entre otros, apuntó que "he pensado en ser entrenador. Ya tengo el curso, así que el día que decida retirarme, seguramente me sacaré el buzo para ponerme el traje y ser director técnico".

Por último, Vidal proyectó el Superclásico de esta tarde contra Universidad de Chile: "Va a ser un lindo partido. Siempre es emocionante jugar contra la U. Más todavía frente a los compañeros con los que conseguimos cosas tan importantes con la Selección. Son jugadores que han representado a Chile muy bien afuera, así que va a ser un lindo clásico. Ojalá la gente disfrute de este encuentro, que sea un buen espectáculo", cerró.