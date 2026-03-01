"No tenemos que elegir entre barbaries": Boric también condena ataques y represión iraní
"Tal como los bombardeos unilaterales de EE.UU. a Teherán son inaceptables, también lo son los de éste a países del Medio Oriente", posteó en X.
Además, "nada justifica la opresión y las masacres del país persa a su propio pueblo y la permanente discriminación a las mujeres", añadió.
"Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional", aseveró el Mandatario.