"No tenemos que elegir entre barbaries": Boric también condena ataques y represión iraní

El Presidente Gabriel Boric defendió este domingo que, así como ha criticado los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, "nada justifica" tampoco "la opresión" del país persa "contra su propio pueblo", ya que Chile "no tiene por qué aceptar elegir entre barbaries".

"Tal como los ataques unilaterales de EE.UU. a Irán son inaceptables (los cuales causaron la muerte del líder supremo de Teherán, Ali Jameneí), también lo son los de Irán a países del Medio Oriente" efectuados como respuesta el sábado, posteó el Mandatario en su cuenta de X.

"A la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres", aseveró.

"No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional", sostuvo Boric.