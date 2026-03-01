Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.5°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Boric

"No tenemos que elegir entre barbaries": Boric también condena ataques y represión iraní

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Tal como los bombardeos unilaterales de EE.UU. a Teherán son inaceptables, también lo son los de éste a países del Medio Oriente", posteó en X.

Además, "nada justifica la opresión y las masacres del país persa a su propio pueblo y la permanente discriminación a las mujeres", añadió.

 ATON

"Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional", aseveró el Mandatario.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric defendió este domingo que, así como ha criticado los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, "nada justifica" tampoco "la opresión" del país persa "contra su propio pueblo", ya que Chile "no tiene por qué aceptar elegir entre barbaries".

"Tal como los ataques unilaterales de EE.UU. a Irán son inaceptables (los cuales causaron la muerte del líder supremo de Teherán, Ali Jameneí), también lo son los de Irán a países del Medio Oriente" efectuados como respuesta el sábado, posteó el Mandatario en su cuenta de X.

"A la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres", aseveró.

"No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional", sostuvo Boric. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada