Aprovechando los días libres tras consagrarse campeón del fútbol chileno con Colo Colo, el experimentado volante Arturo Vidal se robó todas las miradas este fin de semana al asistir como invitado estrella a una nueva edición del festival de música electrónica Creamfields, realizado en el Club Hípico de Santiago.

El bicampeón de América con La Roja acudió al evento junto a su pareja, Sonia Isaza, para disfrutar de la jornada que tuvo como número estelar la presentación del reconocido DJ y productor británico Calvin Harris.

Sin embargo, la presencia del "King" no tardó en encender los ánimos en los sectores aledaños al área VIP. Apenas los fanáticos se percataron de su presencia, comenzaron a ovacionar al mediocampista albo con cánticos alusivos a su carrera deportiva y al título conseguido en Chillán.

La escena cumbre de la noche se desató cuando los asistentes comenzaron a corear el popular grito del "al seco". Lejos de intimidarse, el volante colocolino sonrió con complicidad, levantó su vaso en alto y vació el contenido de un solo trago ante el delirio y los aplausos de la multitud, en un registro que no tardó en volverse un fenómeno viral en las redes sociales.

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