Un hombre chileno de 36 años murió tras ser atacado a disparos en el frontis de un domicilio de la comuna de Recoleta, en momentos en que llegaba a visitar a un familiar la tarde del lunes.

El crimen ocurrió en calle Héroe José Argomedo, donde un sujeto desconocido descendió de un vehículo, se acercó a la víctima y abrió fuego en contra de ella, quien recibió al menos un impacto en el tórax.

Mientras el tirador se daba a la fuga, "la víctima, con la finalidad de salvar su vida, ingresa al domicilio, cayendo abatida al interior del dormitorio", indicó el fiscal Javier Rojas, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El hombre fue trasladado luego hasta el SAR Zapadores, donde se confirmó su fallecimiento. El Ministerio Público consignó que recientemente, éste había terminado de cumplir una condena por infracción a la Ley de Drogas.

En vista de tal antecedente, el persecutor añadió: "Creemos que hay un ataque directo contra la persona, porque no hay ningún tipo de sustracción, no hay un diálogo previo".

"Claramente, nos da a entender que aquí habría una especie de venganza o rencillas anteriores", observó Rojas.

El ECOH desarrolla las diligencias del caso junto con personal de la PDI.