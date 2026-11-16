Los informes que presentó la defensa de Michael Clark, para intentar rebajar la medida cautelar de prisión preventiva por el Caso Sartor, revelaron operaciones financieras del empresario, cuando aún era presidente de Azul Azul, vinculadas con sociedades cuyos dueños están ligados a Victoriano Cerda y Patricio Kiblisky, excontroladores de Huachipato y Ñublense, respectivamente.

Según informó Ciper Chile, se trata de dos abonos de Nexus Chile Health a Redwood Capital, la empresa de asesorías de Clark, por 7.2 millones de pesos en 2021; otro por 900 millones de pesos en 2023; 221 transferencias de Nexus Chile SpA a la misma compañía, ppor un monto cercano a los 1.100 millones de pesos, en 2024; y dos traspasos de Marinvest SpA a la cuenta personal de Clark, en 2025, por 18.8 millones de pesos.

Los asesores de Clark, consultados por Ciper, precisaron que "los abonos de Marinvest correspondieron a 'una provisión para el pago de impuestos', y que los antecedentes que lo acreditan fueron exhibidos al Ministerio Público.

Por otro lado, explicaron que los montos de Nexus, en 2021, fueron por una asesoría, y que los depósitos de 2023 y 2024 se deben a la "compra del bono Nexus", una operación cuestionada por la fiscalía.

El grupo Nexus pertenece a Jacques Gliksberg, quien es socio de Kiblisky y Cerda en varios negocios.

Junto a Kiblisky adminstra un fondo de inversiones llamado Sportscap Credit Fund, que finació la compra de Huachipato en 2024, cuando le prestó 3.6 millones de dólares al exgerente de Ñublense, Hernán Rosemblum.

Ese mismo fondo transfirió en 2025 un monto de 18 millones de dólares a Bulla SpA, sociedad constituida por Clark después de que la CMF cuestionara que no hubiera realizado una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para tomar el control de Azul Azul de manera indirecta.

Además, esta misma firma le otorgó un crédito de 8 millones de dólares a José Ramón Correa, quien compró el 21 por ciento de las acciones de Azul Azul.

Del mismo modo, la otra empresa que hizo operaciones con Clark, Marinvest, fue creada por Eduardo Sánchez Wrighton, quien se desempeña como director ejecutivo de Nexus Chile SpA, sociedad controladora de Nexus Chile Health SpA.

Desde 2016, Marinvest comparte propiedad con Cerda en Santa Ema de Huechuraba SpA, sociedad en la que también participa Marcelo Pesce, excontrolador de Huachipato.

Finalmente, Ciper remarca que Nexus y Marinvest figuran en la lista de acreedores de la liquidación de Sartor, reclamando millonarias deudas, aunque esos montos fueron impugnados por el liquidador Eduardo Godoy.

No obstante, el 13° Juzgado Civil de Santiago, tribunal que lleva a cabo este proceso, validó ambas acreencias.