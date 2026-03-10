Audax Italiano anunció que ejercerá localía en La Florida por Copa Sudamericana

Audax Italiano anunció que ejercerá su localía por la Copa Sudamericana en el Estadio Bicentenario de La Florida, lo que marcará la primera vez que los itálicos disputen copas internacionales en este recinto.

"La Florida se viste de gala: el Bicentenario es de CONMEBOL Sudamericana. Por primera vez en la historia jugaremos copas internacionales aquí, en nuestra casa, esa misma que nos ha albergado desde 1986, la que hemos forjado como nuestro hogar", publicó el elenco de colonia en sus redes sociales.

"Un sueño cumplido: jugar en nuestra comuna y con nuestra gente", añadió el conjunto audino sobre la determinación de la Conmebol.

El pasado martes 3 de marzo, Audax Italiano selló su clasificación a la fase grupal de la Copa Sudamericana tras eliminar a Cobresal mediante lanzamientos penales en Calama en la etapa previa.

Ahora deberá esperar hasta el jueves 19 de marzo, a partir de las 20:00 horas, para conocer a sus próximos rivales.