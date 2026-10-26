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Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

Balón de Oro: Luis de la Fuente ganó Trofeo "Johan Cruyff" como mejor entrenador

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico de la selección española recibió el reconocimiento durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, después de conquistar el Mundial de Norteamérica con España.

Balón de Oro: Luis de la Fuente ganó Trofeo
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Luis de La Fuente, técnico de la selección española, fue galardonado este lunes con el Trofeo "Johan Cruyff" como el mejor entrenador del mundo, en la ceremonia del Balón de Oro 2026 que celebró France Football y la UEFA en el London Palladium de Londres, en Inglaterra.

El entrenador de 65 años recibió este reconocimiento por la conquista de la Copa del Mundo con España en julio pasado, tras ganar la final del Mundial Norteamérica 2026 a Argentina.

El campeón del mundo fue ovacionado en Londres y recibió el trofeo de manos de otro histórico entrenador español, Rafael Benítez, ganador de una mítica Champions con Liverpool en 2005.

De La Fuente relevó en el galardón a su compatriota Luis Enrique, ganador el año pasado por su gran campaña con PSG y nominado en esta edición por su bicampeonato con los parisinos en la Champions League.

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