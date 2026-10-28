Cristiano Ronaldo se quedó con el Balón de Oro de todos los tiempos

El Balón de Oro de 2008 que ganó el portugués Cristiano Ronaldo fue elegido en una votación popular como el mejor de todos los tiempos (Best Of All Times, BOAT), anunció este miércoles la organización del trofeo.

Cristiano se quedó con la mayoría de los votos de los hinchas, que tuvieron que pagar 1 euro para sufragar en la web oficial del Balón de Oro, que entrega la revista France Football desde hace 70 años.

En esta votación, Cristiano se impuso ante el Balón de Oro 2012 que ganó Lionel Messi, y ante el propio trofeo que ganó el luso, en 2017, en Real Madrid.

Los trofeos de ambos jugadores se alternaron en los 11 primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.

El de 2008 fue el primero de los cinco balones de oro ganados por el portugués, cuando era estrella de Manchester United, superando en ese entonces a Lionel Messi y Fernando Torres.

El luso después ganó otros cuatro Balones de Oro, jugando por Real Madrid, en 2013, 2014, 2016 y 2017.

Messi es el más premiado de la historia del Balón de Oro con ocho trofeos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.