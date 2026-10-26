Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago18.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

¿Filtró el Top 3? Balón de Oro publicó artículos adelantando tres posibles ganadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las notas fueron eliminadas a los pocos minutos.

¿Filtró el Top 3? Balón de Oro publicó artículos adelantando tres posibles ganadores
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A pocas horas de la ceremonia de premiación, el sitio web del Balón de Oro subió por error tres publicaciones para homenajear al hipotético ganador de la edición 2026.

El periodista inglés Ben Jacobs evidenció el fallo que hizo públicos artículos preparados con antelación en caso de que el premio termine en manos de Harry Kane, Kylian Mbappé o Lamine Yamal.

Jacobs luego actualizó la situación, dando cuenta las notas fueron eliminadas tras apenas 10 minutos. Cabe recordar que la premiación arrancará a las 17:00 horas (20:00 GMT) de este mismo lunes en Londres.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada