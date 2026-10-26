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¿Filtró el Top 3? Balón de Oro publicó artículos adelantando tres posibles ganadores
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Autor: Redacción Cooperativa
Las notas fueron eliminadas a los pocos minutos.
Las notas fueron eliminadas a los pocos minutos.
A pocas horas de la ceremonia de premiación, el sitio web del Balón de Oro subió por error tres publicaciones para homenajear al hipotético ganador de la edición 2026.
El periodista inglés Ben Jacobs evidenció el fallo que hizo públicos artículos preparados con antelación en caso de que el premio termine en manos de Harry Kane, Kylian Mbappé o Lamine Yamal.
Jacobs luego actualizó la situación, dando cuenta las notas fueron eliminadas tras apenas 10 minutos. Cabe recordar que la premiación arrancará a las 17:00 horas (20:00 GMT) de este mismo lunes en Londres.