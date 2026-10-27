[VIDEO] El consejo de Maradona a Harry Kane que se viralizó por el Balón de Oro

La consagración de Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 provocó que volviera a viralizarse un antiguo video en el que Diego Armando Maradona le entregó un particular consejo al delantero inglés para mejorar su definición frente al arco.

El encuentro ocurrió en octubre de 2017, cuando el astro argentino visitó el camarín de Tottenham, equipo que entonces dirigía Mauricio Pochettino. Durante la conversación, en la que Osvaldo Ardiles ofició como traductor, Maradona aprovechó de explicarle al goleador cómo engañar a los arqueros.

"Harry, fíjate. Todas allá no, alguna acá. ¿Sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente", le señaló el campeón mundial de 1986, mientras realizaba gestos para mostrarle la importancia de variar la dirección de sus remates y sorprender al portero con la mirada.

Kane recordó años después aquella conversación y reconoció que intentó aplicar el consejo en su juego.

La escena volvió a circular en redes sociales luego de que el delantero de Bayern Múnich conquistó el Balón de Oro 2026 en Londres, casi nueve años después de recibir la particular lección de Maradona.

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