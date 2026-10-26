Tribunal resolvió un capítulo del "escritoriazo" del Ascenso

La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP declaró inadmisible la apelación presentada por Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz contra San Marcos de Arica, con lo que resolvió uno de los capítulos del denominado "escritoriazo" que mantiene la incertidumbre en la Liga de Ascenso.

La resolución, fechada el 22 de octubre y publicada este lunes 26, respondió al recurso de los tres clubes contra el fallo de la Primera Sala que rechazó la acusación de presentación de documentación falsa o adulterada por parte de San Marcos, denuncia con la que la ANFP solicitó la desafiliación de la institución nortina.

En aquella sentencia, el organismo disciplinario desestimó la acusación principal por falta de pruebas suficientes, aunque sancionó al elenco ariqueño con una multa de 500 UF por irregularidades en la entrega de antecedentes financieros.

La Segunda Sala explicó que Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz participaron como terceros coadyuvantes, condición que les impide continuar una apelación de manera independiente cuando la parte denunciante decide no recurrir al fallo.

"La denuncia fue deducida por la ANFP, que no apeló la sentencia de la Primera Sala. Así las cosas, los terceros coadyuvantes no pueden impugnarla por sí solos, pues ello importaría ejercer una pretensión autónoma que la parte a la que coadyuvan no ha querido hacer valer", estableció la resolución.

El Tribunal agregó que, "por la unanimidad de los integrantes de esta Segunda Sala", se acogió la presentación del abogado de San Marcos, Carlos Espinoza, y se declaró inadmisible el recurso de apelación de los tres clubes.

De esta manera, la primera denuncia contra San Marcos de Arica quedó resuelta sin una sanción deportiva, mientras se mantiene la multa económica impuesta por la Primera Sala.

El "escritoriazo" sigue abierto en el Ascenso

Sin embargo, el "escritoriazo" del Ascenso continúa abierto, debido a una segunda denuncia presentada por la ANFP contra el elenco nortino, relacionada con presuntas irregularidades en sus declaraciones financieras de 2024 y 2025.

En ese procedimiento, el organismo rector también solicitó sanciones que incluyen la desafiliación. La resolución de esa causa sigue pendiente y mantiene la incertidumbre sobre las consecuencias deportivas para San Marcos de Arica y la definición definitiva de la categoría.

Además, se espera conocer la resolución sobre Puerto Montt.