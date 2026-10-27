[VIDEO] El bisnieto de Mussolini anotó su primer gol en la Serie A

Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini, marcó este martes su primer gol en la Serie A con Lazio, en la victoria por 6-2 sobre Sassuolo, correspondiente a la novena fecha del campeonato italiano.

El lateral derecho de 23 años convirtió a los 16 minutos, cuando aprovechó un centro de Kenneth Taylor que atravesó el área y se deslizó para superar al arquero Stefano Turati. El tanto fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero el VAR terminó por validarlo.

La anotación contribuyó al triunfo del equipo dirigido por Gennaro Gattuso, que quedó como líder exclusivo de la Serie A, con ocho victorias y un empate, a la espera del compromiso de Inter de Milán de este miércoles.

Floriani Mussolini, hijo de Alessandra Mussolini, se formó en las divisiones inferiores de Roma antes de incorporarse a Lazio en 2016.

Posteriormente pasó por clubes como Juve Stabia y Cremonese, antes de regresar al conjunto capitalino. En diciembre de 2024, su primer gol como profesional provocó una polémica celebración de los hinchas de Juve Stabia, quienes realizaron saludos fascistas desde las tribunas.