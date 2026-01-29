Barra de Los de Abajo se manifestó en la despedida de "Pepe" Rojas: "Los de arriba tiemblan"

La barra brava de Universidad de Chile, Los de Abajo, se manifestó durante la despedida de José "Pepe" Rojas, solo horas después de la amenaza publicada en redes sociales, en la previa del inicio de la Liga de Primera.

Durante el partido de despedida, en el Estadio Nacional, los barristas desplegaron un lienzo con el mensaje "cuando Los de Abajo se mueven los de arriba tiemblan".

La molestia de los barristas, según la amenaza publicada en redes sociales, se debe al castigo de la ANFP y también al alza de precios que aplicó Azul Azul a las entradas, una situación que consideran como un "maltrato a los hinchas".

"La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP", fue la amenaza en redes sociales.