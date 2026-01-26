Tribunal aplicó sanción a hinchas de Universidad de Chile

El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un castigo a una parte de la hinchada de Universidad de Chile por los hechos ocurridos en el partido contra Coquimbo Unido, el 2 de diciembre pasado, en el Estadio Santa Laura.

De acuerdo a lo informado por el propio club, el organismo sancionó con un partido a todos los asistentes que fueron validados ese día en la galería norte del recinto de Independencia, por lo que un total de 3.327 espectadores no podrán asistir al partido del próximo viernes 30 de enero contra Audax Italiano, a disputarse en el Estadio Nacional.

El tribunal de la ANFP sancionó a los espectadores de la galería norte por instalación de lienzos no autorizados, interrupción del partido en dos ocasiones y reiterada utilización de elementos pirotécnicos.

¿Cuándo y dónde juega la U?

Universidad de Chile se verá las caras este viernes 30 de enero ante Audax Italiano por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco azul jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.