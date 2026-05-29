Apuntan a Ben Brereton como opción de refuerzo para West Bromwich Albion

El futuro de Ben Brereton Díaz parece estar lejos de las filas de Southampton dado que en Inglaterra crecen los rumores sobre una posible salida del delantero de la selección chilena, quien ha despertado el interés de algunos clubes de la Championship.

Uno de los principales interesados es West Bromwich Albion, escuadra que busca potenciar su plantel para la temporada 2025-26 y evitar las complicaciones que experimentó en la parte baja de la tabla en el último periodo luego de zafar apenas del descenso a la tercera categoría.

En ese contexto, el medio partidario WestBrom News publicó un artículo en el que destacó las cualidades del atacante nacional y recomendó a la dirigencia de los "Tordos" realizar un esfuerzo por su fichaje.

"Dado que el West Brom busca dejar atrás su imagen de equipo que lucha en la parte baja, como ocurrió en la temporada 2025-2026, fichar a este tipo de jugadores tiene mucho sentido", sostuvieron en la publicación, donde también valoraron el aporte goleador y las asistencias que registró el chileno-inglés en su paso a préstamo por Derby County.

Asimismo, el portal destacó la polifuncionalidad del jugador en el bloque ofensivo: "Aunque Brereton Díaz pasó la mayor parte de su tiempo jugando como extremo en Derby County, el chileno es un delantero extremadamente versátil. A lo largo de su carrera, el jugador, que tiene contrato con Southampton, ha disputado un número similar de partidos en el centro del ataque que en ambas bandas combinadas".

Actualmente, el futbolista de 26 años se encuentra en etapa de recuperación tras someterse a una operación de rodilla, motivo por el cual no fue considerado por el cuerpo técnico de la selección chilena para los compromisos amistosos de junio.