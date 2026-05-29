Walker espera "cambio de switch" en la Cuenta Pública: Criticar al gobierno anterior está agotado

El exministro Ignacio Walker (exDC) sostuvo en Cooperativa que espera un "cambio de switch" por parte del Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública de este lunes, ya que "está agotado" el expediente de criticar al gobierno anterior.

En El Primer Café, Walker manifestó que "yo esperaría que el Presidente Kast, como jefe de Estado, pudiera decir algo en términos del relato, del discurso, del mediano y largo plazo, ir un poco más allá del tema del gobierno de emergencia y proyecto de reconstrucción, qué es lo que ve el Presidente Kast en el Chile de los próximos 10, 20 años".

"Esta idea de arremeter todos los días, todas las semanas, frecuentemente contra el gobierno de Boric, contra tal o cual ministro, objetando cifras, cuestionando gastos, eso tiene un límite. La gente espera que este gobierno, el famoso delivery, el desempeño, que muestre resultados, entonces yo sinceramente creo que no es aconsejable esta tentación que a veces existe de empezar a disparar sistemáticamente contra su gobierno antecesor", recalcó.

Walker espera "que en esta cuenta haya una especie de cambio de switch. Habrá que criticar lo que se pueda criticar, pero yo creo que ese expediente está agotado y no le está dando dividendos al gobierno, como lo demuestran las encuestas".

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) aseguró que "el gobierno de emergencia era un buen slogan de campaña, pero el propio Presidente Kast se encargó de decir que tuviéramos paciencia, que los temas clave, seguridad, migración y economía, toman tiempo en desarrollarse. Entonces no es una emergencia, es un tema estructural".

"Ojalá el tono sea de convocatoria, de buscar acuerdos, porque solos no van a poder y nadie quiere que las cosas sean así", dijo.

En el oficialismo, el diputado republicano José Carlos Meza adelantó que "la primera Cuenta Pública de un Presidente es distinta al resto, más que dar cuenta del estado de la Nación (...) hay algo que decir de estos dos meses y medio, pero más que todo, yo me imagino de cuál es el país que soñamos, cuál es el país que sueña el Presidente para los próximos años, la próxima década".

"Yo tengo un sueño particular, que me imagino será compartido con el Presidente, pero no soy yo el que va a redactar ese discurso. Yo me imagino que terminado los cuatro años del gobierno y que ojalá más en el futuro se sostenga, que las familias tengan la tranquilidad de poder usar los espacios públicos con tranquilidad", puntualizó.