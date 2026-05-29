14:24 - | Córdova: Los partidos son importantes para que los muchachos puedan seguir compitiendo. Son rivales exigentes y la idea es que se acostumbren a competir

14:19 - | Córdova y su futuro: Vienen muchas cosas el próximo semestre, dos fecha FIFA, preparando el mundial sub 17 y preparando el Sudamericano sub 20... Estoy en este proyecto y para mí es lo máximo

14:13 - | Córdova: El trabajo nuestro es evaluar a los jugadores que pueden llegar a la selección adulta, y lo bueno es que hoy estamos compenetrados con los clubes

14:12 - | Córdova: Portugal es candidato a avanzar mucho en el Mundial, por lo que sabemos que será un partido muy difícil, Pero sabemos que estos partidos son importantes para saber de más alto nivel

14:11 - | Córdova: El grupo está muy cohesionado con muchachos muy trabajadores y jóvenes, Hay que insertarlos en la medida que vayan rindiendo

14:09 - | Nicolás Córdova: Es muy importante para el fútbol chileno que Coquimbo y la UC pasen. Lo de O'Higgins es importante también porque tendrán dos partidos de gran ritmo

14:07 - | Córdove se refiere al retorno de Cortés: Hay un seguimiento de muchos arqueros, y Brayan está pasando por un buen momento en Argentina, así es que decidimos que era prudente volver a llamarlo

14:05 - | Córdova por Pulgar: Siempre ha estado en la órbita de ser llamado, es uno de los jugadores más importantes que tenemos en el extranjero y por temas personales, prefirió decir que no

14:04 - | Nicolás Córdova: Hemos hecho un trabajo de scouting en Europa y ahí vemos a varios jugadores para la adulta y para la sub 20