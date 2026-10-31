Brereton recibió un espaldarazo del DT de Sheffield tras su gol ante Wrexham

El delantero chileno Ben Brereton marcó su primer gol de la temporada en el triunfo de Sheffield United ante Wrexham por la Championship inglesa, recibiendo palabras de respaldo por parte del entrenador Chris Wilder.

En charla con Sky Sports, el DT afirmó que "conozco a Ben desde hace mucho tiempo. Sé cuáles son sus cualidades, sé cómo es su carácter. Sé dónde empezó como delantero centro al principio de su carrera, cuando fichó por el Blackburn".

"He seguido su trayectoria desde el principio. Muchos clubes de la división estaban interesados en él y nos alegramos mucho de que nos eligiera", complementó.

Respecto a la mala racha que arrastraba "Big Ben", el adiestrador de los blades sostuvo que "no todos empiezan con buen pie. No todos los jugadores, independientemente de la división en la que jueguen, a veces se ponen en marcha, pero eso no les hará daño".

Para cerrar, Wilder indicó que "me pareció que el rendimiento de los dos delanteros fue realmente bueno, sobre todo en la primera parte. Se compenetraron bien, se abrieron bien y el mejor equipo ganó el partido".

Por su parte, Brereton agradeció el apoyo de su DT: "Es increíble. Esta es mi tercera etapa con él en Sheffield United. Me encanta estar aquí. Los chicos son fantásticos. Es un lugar genial, solo necesitamos seguir creciendo y que todos permanezcamos unidos", dijo al mencionado canal de TV.

Luego, Ben agregó a los canales oficiales de Sheffield United: "Me puso muy contento que me quedara servida. Solo traté de conectar de forma limpia; la pelota quedó ahí y me alegra mucho haberme anotado en el marcador".

"Fue una victoria increíble. Creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo de principio a fin. Jugamos un buen fútbol, nos adaptamos y defendimos cuando tuvimos que hacerlo. En general, creo que fue una gran actuación", agregó el seleccionado nacional.