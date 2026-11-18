Los volantes chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron incluidos en la nómina de Boca Juniors para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla.

El director técnico Rodolfo Arruabarrena ratificó a ambos nacionales dentro de la delegación de 33 futbolistas que viajará a suelo colombiano en busca del tercer título del cuadro "Xeneize" en esta competición.

A lo largo de la temporada, tanto Palacios como Alarcón tuvieron escasos minutos, con la "Joya" disputando apenas 10 encuentros tras una rebelde lesión de rodilla y el exjugador de Unión La Calera consiguiendo 7 presencias tras compartir sitio con el referente Leandro Paredes.

El compromiso se disputará este sábado 21 de noviembre a las 19:30 horas (22:30 GMT) en el Estadio Metropolitano" Roberto Meléndez".