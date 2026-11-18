Boca convocó a Palacios y Alarcón para la final de la Copa Sudamericana
Los volantes nacionales integraron la delegación que viajará a Barranquilla para enfrentar a Atlético Mineiro.
Los volantes nacionales integraron la delegación que viajará a Barranquilla para enfrentar a Atlético Mineiro.
Los volantes chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron incluidos en la nómina de Boca Juniors para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla.
El director técnico Rodolfo Arruabarrena ratificó a ambos nacionales dentro de la delegación de 33 futbolistas que viajará a suelo colombiano en busca del tercer título del cuadro "Xeneize" en esta competición.
A lo largo de la temporada, tanto Palacios como Alarcón tuvieron escasos minutos, con la "Joya" disputando apenas 10 encuentros tras una rebelde lesión de rodilla y el exjugador de Unión La Calera consiguiendo 7 presencias tras compartir sitio con el referente Leandro Paredes.
El compromiso se disputará este sábado 21 de noviembre a las 19:30 horas (22:30 GMT) en el Estadio Metropolitano" Roberto Meléndez".