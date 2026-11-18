Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó la posibilidad de fichar a Alexis Sánchez para que regrese a Colo Colo, club donde fue campeón en 2006 y 2007, y dedicó elogios al jugador de CF Montreal, aunque fue cauto sobre el tema.

"Alexis es un tremendo nombre, tremendo jugador. Pasó por Colo Colo y lo que hizo en el club lo catapultó a los mejores equipos del mundo", respondió el timonel de los albos en diálogo con Mega.

"Quiero ser sumamente cauto. Primero quiero tener amarrado al entrenador con su cuerpo técnico lo más rápido posible. Una vez que pase eso, nos sentaremos con el técnico, con Jaime (Pizarro) y con (Daniel) Morón para ver qué tienen en la cabeza", añadió.

Además, Mosa agregó: "Con el equipo que tenemos nos alcanza para nivel local, pero para el torneo de afuera la visión es distinta si queremos competir".

Colo Colo, como campeón de la Liga, jugará la fase grupal de la Copa Libertadores en 2027; además, tendrá que afrontar varios desafíos a nivel local: El Campeonato Nacional, la Supercopa, la Copa Chile y la Copa de la Liga.

Alexis, por su parte, cerró su temporada con CF Montreal en la MLS, quedando colista de la Conferencia Este y fuera de los play-offs, sin poder sumar goles y asistencias desde su llegada al equipo canadiense.