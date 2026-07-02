Cavani se despidió de Boca Juniors: "El camino fue hermoso"

El delantero uruguayo Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors tras rescindir su contrato con el club argentino, donde jugó desde mediados de 2023 y fue capitán en varias ocasiones.

El atacante de 39 años publicó un video en sus redes sociales y aseguró que no se arrepiente de su decisión de llegar al elenco "xeneize": "Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de haber venido aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá".

Cavani disputó 81 partidos con Boca Juniors, convirtió 28 goles, entregó tres asistencias y no consiguió títulos. Su etapa estuvo marcada por una Copa Libertadores 2023 en la que rozó la gloria, pero que terminó con derrota en la final ante Fluminense.

El uruguayo también reconoció que sus problemas físicos fueron "una de las tristezas más grandes" de su carrera, especialmente en una temporada 2026 en la que jugó muy poco producto de una lesión en la espalda.

"El camino es la recompensa y fue hermoso", expresó Cavani, quien además afirmó que su familia quedó ligada al club: "Ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear que a Boca le vaya muy bien".