Carmen Tuitera arremetió contra Maripán con mensaje a Inter de Porto Alegre

Carmen Castillo, conocida popularmente como "Carmen Tuitera", volvió a arremeter contra el futbolista chileno Guillermo Maripán, luego de que el defensor fuera presentado como refuerzo de Inter de Porto Alegre y lo hizo enviando un mensaje al elenco gaúcho.

"Ya me presenté al nuevo equipo de Guillermo Maripán", escribió la influencer en un posteo donde revela el mensaje que le envió al club colorado a través de Instagram.

"Hola me presento. Soy Carmen Castillo y soy la denunciante de Guillermo Maripán en Chile. Él confesó enviar material íntimo mío por un arrebato. Y lucharé hasta el final. Por mí y por todas las mujeres que han vivido o pueden vivir algo así", escribió en el mensaje.

"Su sueño era terminar su carrera en Europa, me imagino que ser un agresor trae consecuencias. Por lo mismo me quería presentara porque yo no soy de esas víctimas que esperan con miedo. Yo grito", lanzó.