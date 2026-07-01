La sorpresiva aparición de hijo del Presidente Kast y su esposa en transmisión de TV del Mundial

El hijo del presidente José Antonio Kast, Nicolás Kast, acompañado por su esposa Florencia Galilea, fueron este miércoles al partido de Inglaterra y RD del Congo en Atlanta, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La pareja, tras el partido, conversó con Chilevisión, medio oficial que está cubriendo la Copa del Mundo, y contaron que llevan un año viviendo en Atlanta, aunque solo dieron sus nombres, sin dar detalles de sus identidades.

Fue el medio Ex-Ante el que detalló quienes eran Nicolás y Florencia, tal como se presentaron en pantalla.

Nicolás Kast Adriasola, de 29 años, se casó con Florencia Galilea (27), hija del expresidente de RN, Rodrigo Galilea, en 2024.

"Hemos venido a varios partidos, este estadio tiene como capacidad para 70 mil personas, es techado, con aire acondicionado, es increíble. Estar con los hinchas ingleses es una locura. El ambiente mundialero hay que aprovecharlo", declaró Nicolás Kast, quien también envió saludos, sin precisar, a su familia.