Maximiliano Guerrero conoció su sanción tras insultos al árbitro del duelo ante La Calera

En la antesala del partido de vuelta frente a Unión La Calera por Copa Chile, Universidad de Chile conoció la sanción definitiva para el delantero Maximiliano Guerrero, tras la tarjeta roja que recibió en el encuentro de ida ante los cementeros.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó castigar con dos partidos de suspensión al extremo del conjunto laico, luego de revisar el informe arbitral de aquel compromiso.

En dicho documento, el juez detalló el insulto que propinó el futbolista tras un cobro: "Se acerca en una actitud de reclamar una jugada anterior y me dice a viva voz 'dale conchatuma...'", consignó el réferi en su reporte.

Dado que Guerrero ya cumplió la primera fecha de sanción el pasado fin de semana en el duelo ante Unión San Felipe, terminará de pagar su castigo este miércoles, quedando fuera de la citación para el choque ante los caleranos, programado para las 20:30 horas.