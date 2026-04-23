Con Caszely como narrador y actor: Festival de Fútbol Cine premió a los mejores cortometrajes del 2025

Historias que abordan desde la épica fundación de Colo Colo narrada por Carlos Caszely hasta la narración de un equipo que da la sorpresa, fueron los grandes protagonistas de la IV versión del Festival Fútbol Cine.

La premiación, celebrada en la Universidad Finis Terrae, reconoció piezas audiovisuales que utilizan al deporte rey como un lente para examinar la salud mental, la identidad social y la memoria histórica de Chile.

La ceremonia de premiación contó con un conversatorio entre el Premio Nacional de Periodismo Deportivo del 2024, Cristián Arcos, y el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2025 Marco Antonio de la Parra, quienes analizaron el rol del fútbol en la identidad chilena.

El festival no solo premió la técnica, sino también la capacidad de estas historias para generar impacto. En palabras de Matías Carvajal, Director del Festival Fútbol Cine, los proyectos presentados demuestran que el lenguaje audiovisual es fundamental para "revelar hechos, contextualizar problemáticas y generar impacto en las audiencias desde una perspectiva ética".

Carlos Caszely, valoró esta instancia donde se reconoció a un cortometraje de Colo Colo: "Siempre ha sido interesante que las universidades sean parte de la creación de estos cortometrajes. Por otro lado, estos cien segundos del centenario de Colo Colo me parece extraordinario porque deja un legado de lo que fueron los cien años del club más popular de Chile", dijo.

Las obras premiadas

Categoría General: "Walk Over"

Este cortometraje realizado por la productora Fintual y Sebastián Valle junto a Florencia Edwards, rescata la estructura clásica del underdog (el equipo por el que nadie apuesta). Ambientado en un pequeño pueblo, narra con humor las peripecias de un exitoso jugador que intenta profesionalizar a un grupo de "colaboradores" con escaso talento para el balón, al más puro estilo de Dodgeball o Shaolin Soccer.

Categoría Universitaria: "Con orgullo en la cancha"

El ganador fue un reportaje de investigación audiovisual realizado por estudiantes de la Universidad del Desarrollo. La pieza profundiza en la vida de Cristián Alfaro, fundador de Cóndores, el primer equipo de fútbol gay en Chile. El relato es un testimonio vital sobre la búsqueda de espacios seguros y equitativos para la comunidad LGBTQ+ en el deporte.

Categoría Escolar: "El penal que cambió todo"

El corto realizado por estudiantes de 8° básico de la Escuela Julia Herrera Varas de Mejillones, aborda el fútbol como una herramienta de disciplina y vida saludable, pero también pone el foco en la salud mental, mostrando la presión social y el estrés que enfrentan los jóvenes ante el error en la cancha.

Categoría Redes Sociales: "Rebeldes del 25"

En el marco del centenario de Colo Colo, esta pieza de cien segundos —narrada por el ídolo Carlos Caszely— y dirigida por su hijo Enzo, recrea el hito fundacional de 1925. Desde la rebelión de David Arellano en el club Magallanes hasta la emblemática reunión en el bar "Quita Penas", el corto celebra la identidad del club albo.