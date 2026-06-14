Nieta de Carlos Caszely sufrió violenta encerrona: "Decían que me iban a matar y me tocaron"

Durante la madrugada de este domingo, Martina, nieta del exfutbolista Carlos Caszely fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 01:00 am, en cercanías de la rotonda Quilín, cuando cinco delincuentes menores de edad interceptaron a la joven para robar su vehículo y pertenencias. Posteriormente, los sujetos intimidaron y asaltaron a un segundo auto que circulaba por el lugar.

"Me bajan del auto, me arrastran, me apuntan con la pistola y me decían que le entregara todas las cosas, que si no me iban a matar", señaló la afectada en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Además, denunció que "me tocaron entera, entera por debajo de la ropa, viendo qué cosas tenía. Y después, al último, uno de los sujetos va y me da un beso".

Los delincuentes escaparon ante la presencia de Carabineros. Uno de los vehículos terminó estrellándose con un poste, siendo detenidos dos menores; chileno y venezolano, ambos con antecedentes penales.

El teniente Cristian Manquilef informó que el auto robado fue ubicado en la comuna de San Ramón mediante monitoreo GPS, recuperándose un arma de fuego de los delincuentes.

Carlos Caszely, en tanto, lamentó el violento crimen contra su nieta y señaló que "es algo que viene sucediendo ya hace mucho tiempo. Es algo que no se ha parado en este país". En redes sociales indicó que Martina "dentro de todo, está bien".