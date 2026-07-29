Movistar Arena cambiará de nombre tras 16 años

En septiembre próximo el emblemático Movistar Arena cambiará su nombre tras el fin de la concesión de 16 años adquirida por Telefónica Chile.

Según El Mercurio, la empresa no está interesada en renovar la licencia -en medio de su venta a Tigo- por lo que el nombre del recinto se modificará de acuerdo al próximo ganador de la licitación.

De acuerdo al citado medio, es el Banco Santander quien corre con mayor ventaja en la negociación, aunque también existen otros interesados que podrían adjudicarse el negocio.

Un recinto con historia

El Movistar Arena comenzó a construirse originalmente a fines de los '50, pero diversas decisiones de las autoridades fueron retrasando el proyecto hasta su abandono total. Recién en el año 2000, durante el gobierno de Eduardo Frei, se pudo inaugurar de manera oficial.

Sin embargo, ese mismo año, un partido de Copa Davis entre Chile y Argentina terminó con violentos incidentes y con el público lanzando sillas y otros objetos a la delegación trasandina. Esto ocasionó que el recinto fuese clausurado.

En 2006 volvió a reabrir sus puertas bajo el nombre -por un corto tiempo- de Arena Santiago y con un foco específico en los shows musicales y espectáculos en vivo.