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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

FIFA comunicó medidas contra Argentina por incidentes en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El organismo abrió un procedimiento contra la AFA por cánticos y gestos discriminatorios, retrasos, incumplimientos de seguridad y lanzamiento de objetos. También inició expedientes contra jugadores y miembros de ambos finalistas.

FIFA comunicó medidas contra Argentina por incidentes en el Mundial 2026
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La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicó la apertura de un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por una serie de incidentes ocurridos durante la Copa Mundial de 2026.

Según detalló el organismo, la investigación apunta a posibles incumplimientos relacionados con manifestaciones ajenas al deporte, conducta inadecuada, discriminación, agresiones racistas y problemas de orden y seguridad en los partidos.

La FIFA mencionó entre los antecedentes los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los encuentros, el incumplimiento de protocolos deportivos y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, además del lanzamiento de objetos desde las tribunas.

El organismo también recibió el informe del procurador disciplinario y de ética encargado de investigar los incidentes ocurridos durante la final entre España y Argentina, tras lo cual abrió procedimientos individuales por posibles infracciones.

Leandro Paredes quedó involucrado en tres cargos por agresión, mientras que Nahuel Molina afronta dos cargos por la misma infracción, uno consumado y otro en grado de intento. El miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala recibió un cargo.

Además, la Comisión Disciplinaria inició expedientes por posible conducta antideportiva contra Nahuel Molina, Thiago Almada y el español Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, con un cargo para cada uno.

Los involucrados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA emita una resolución sobre cada uno de los procedimientos.

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