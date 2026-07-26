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"En pijama y en Uber": La historia de infidelidad que sorprendió a Rosalía en su confesionario

Publicado: | Fuente: María Ignacia Dussarrat - Periodista Magazine Cooperativa
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Durante su segunda fecha en Chile con el "LUX Tour", la cantante Rosalía abrió el confesionario de su escenario para recibir a la escritora y creadora de contenido Romina Pistolas.

A diferencia de la primera jornada -donde Francisca Valenzuela relató cómo sorprendió a su expareja siendo infiel-, la autora del libro "Carmen" dio vuelta la tortilla y admitió haber sido "la perla" de la historia.

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