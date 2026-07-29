O'Higgins desafía a Boca Juniors en busca de una proeza en la Copa Sudamericana

O'Higgins recibirá a Boca Juniors este jueves en El Teniente de Rancagua, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en el duelo de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana, en donde buscará conseguir una proeza ante los argentinos y clasificar a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio perdió la ida en La Bombonera por 1-0, un resultado ajusto que permite soñar con una remontada y derribar al coloso trasandino.

El "Capo de Provincia", sin embargo, llega con dudas. El fin de semana perdió por 2-0 ante Deportes Concepción en el campeonato local y no logra convencer con su propuesta en la cancha.

O'Higgins, ante Boca, fue de más a menos y terminó siendo golpeado por un gol de Miguel Merentiel al final del primer tiempo.

El desafío este jueves será evitar errores, anular el poderío individual de Boca y aprovechar las falencias colectivas del rival.

La formación probable de O'Higgins será con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Francisco González, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

Boca Juniors, por su parte, perdió el fin de semana con Deportivo Riestra y necesita la victoria para disipar la preocupación de los hinchas.

Para el choque, el técnico Rodolfo Arruabarrena nuevamente no podrá contar con el chileno Carlos Palacios. El exvolante de Colo Colo se resintió de una lesión muscular, la misma que lo dejó fuera del duelo de ida, y quedó fuera de la citación.

El otro chileno del equipo, Williams Alarcón, si fue convocado y será alternativa en la banca del Xeneize.

El equipo titular estará liderado por Leandro Paredes, quien el fin de semana no jugó ante Riestra, ya que se tomó unos días descanso por su participación con Argentina en el Mundial 2026.

La formación de Boca será con Alvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El duelo será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, quien tiene un historial con Boca: Dirigió las finales que perdió el cuadro argentino ante Corinthians en 2012 y contra Fluminense en 2023.

El ganador de este partido entre O'Higgins y Boca enfrentará en octavos de final a Recoleta de Paraguay, que clasificó directo al ser líder en la fase grupal.

Todos los detalles los podrás escuchar este jueves desde las 20:30 horas en la transmisión de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.