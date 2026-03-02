ARFA desafilió al club Cerro Alegre de San Antonio por el asesinato de un jugador rival

A través de un comunicado, la Asociación Regional de Fútbol Amateur de la región de Valparaíso (ARFA Quinta) anunció la expulsión del club Cerro Alegre de San Antonio, luego que sus hinchas asesinaran al futbolista Nicolás Vidal, de Estrella Roja de Valparaíso en el marco de la Copa de Campeones el domingo recién pasado.

"El Comité de Ética de ARFA V Región, convocado de manera urgente por la dirigencia y reunido de manera excepcional esta mañana, ha resuelto en forma unánime la desafiliación en forma inmediata", indicó el escrito oficial.

La entidad detalló que la medida "supone la expulsión de por vida de la institución del fútbol amateur" y que este martes 3 de marzo "serán informados y notificados las sanciones individuales a jugadores y dirigentes, según reglamento vigente, por sus responsabilidades en los lamentables y vergonzosos hechos".

Anteriormente, Cerro Alegre lamentó los fatales hechos de violencia protagonizados por sus seguidores al quedar eliminado de la competencia regional, asegurando sentir "vergüenza, pena y rabia a la vez".