San Antonio: Barra asesinó a un futbolista rival tras partido de copa regional

Una tragedia remeció al fútbol amateur de la región de Valparaíso, tras el asesinato de un futbolista del club porteño Estrella Roja a manos de hinchas de Cerro Alegre, de San Antonio, una vez terminado el duelo entre ambos elencos por un torneo regional.

El cuadro sanantonino fue eliminado de la tradicional Copa de Campeones como local y con dos expulsados, escenario deportivo que terminó en un violento accionar de la parcialidad dueña de casa.

Seguidores de Cerro Alegre invadieron la cancha del Estadio Cristo Rey de Llolleo para agredir a los árbitros, mientras otro grupo comenzó un enfrentamiento a golpes con los visitantes.

Los seguidores sanantoninos le propinaron una golpiza a un jugador de Estrella Roja que no pudo competir y se quedó en las gradas, al no portar su carnet de identidad para firmar la planilla oficial del encuentro. Luego de la agresión, fue asesinado con un disparo, según la televisora local Canal 2.

Torneos suspendidos y condena transversal

A través de un comunicado, la Asociación Regional de Fútbol Amateur de la región de Valparaíso informó la suspensión todos los torneos regionales de forma inmediata.

La ARFA Quinta anunció que "nos haremos parte en las querellas criminales y velaremos por las máximas sanciones reglamentarias para el club".

"Son todo lo que no queremos en el fútbol amateur, lacras", finalizó la asociación.

Por otro lado, el club Cerro Alegre "lamentó profundamente" el accionar delictual y homicida de sus seguidores: "Como institución, nos encontramos tan dolidos como ustedes y no compartimos bajo ninguna circunstancia los hechos de violencia en los recintos deportivos.

"Sentimos vergüenza, pena y rabia a la vez. Nuestro tan preciado club se ve manchado por la violencia, ensuciando con sangre el trabajo que por años realizaron nuestros antepasados", sumó el club, que se puso "a disposición de cooperar en lo que sea necesario".

Entre otras instituciones, las asociaciones de Forestal Alto (Viña del Mar), Concón y la Rural de Llay Llay, junto a diversos clubes de toda la región expresaron, sus condolencias tanto a Estrella Roja como a la Asociación Osman Pérez Freire, exigiendo justicia.