Gobierno de Santiago anunció que se retomarán las obras en el Estadio "Roberto Bravo" de Melipilla

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, anunció un aumento de más de 4 mil millones de pesos para retomar las obras en el Estadio "Roberto Bravo Santibañez" de Melipilla, el cual debió haber estado listo en 2018.

Fue el mismo Orrego quien dio a conocer que el CORE del Gobierno de Santiago aprobó un monto de $4.267.335.000 para terminar la construcción, que se detuvo por diferentes motivos administrativos.

"Yo me comprometí cuando asumí como gobernador que no íbamos a dejar ninguna obra botada. El estadio de Melipilla lleva muchos años paralizados y tanto la alcaldesa Paula Gárate como yo, asumimos que íbamos a sacar este proyecto y hoy día estamos cumpliendo", declaró el representante del Gobierno de Santiago.

"La votación fue unánime. Los 34 consejeros regionales y el gobernador apoyaron a Melipilla para hacer realidad un sueño no solamente para los deportistas de alto rendimiento, sino que también para todas las generaciones nuevas de niños y niñas que se van a formar en el deporte en este maravilloso estadio", agregó.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado, se espera que en los próximos meses se pueden apreciar las mejoras y avances en el recinto.