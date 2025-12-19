Gobierno de Santiago anunció que se retomarán las obras en el Estadio "Roberto Bravo" de Melipilla
La entrega estaba estipulada para 2018, pero la construcción se estancó.
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, anunció un aumento de más de 4 mil millones de pesos para retomar las obras en el Estadio "Roberto Bravo Santibañez" de Melipilla, el cual debió haber estado listo en 2018.
Fue el mismo Orrego quien dio a conocer que el CORE del Gobierno de Santiago aprobó un monto de $4.267.335.000 para terminar la construcción, que se detuvo por diferentes motivos administrativos.
"Yo me comprometí cuando asumí como gobernador que no íbamos a dejar ninguna obra botada. El estadio de Melipilla lleva muchos años paralizados y tanto la alcaldesa Paula Gárate como yo, asumimos que íbamos a sacar este proyecto y hoy día estamos cumpliendo", declaró el representante del Gobierno de Santiago.
"La votación fue unánime. Los 34 consejeros regionales y el gobernador apoyaron a Melipilla para hacer realidad un sueño no solamente para los deportistas de alto rendimiento, sino que también para todas las generaciones nuevas de niños y niñas que se van a formar en el deporte en este maravilloso estadio", agregó.
Asimismo, de acuerdo a lo señalado, se espera que en los próximos meses se pueden apreciar las mejoras y avances en el recinto.