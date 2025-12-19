Bernardo Cerezo se sumó a los refuerzos oficializados en la UC

Universidad Católica continuó con los anuncios de sus primeros fichajes para la temporada 2026, con Bernardo Cerezo como su tercera incorporación confirmada este viernes.

El lateral, formado en Universidad de Chile, llegó a la precordillera luego de cinco años en Ñublense y firmó su contrato tras ya haber sumado algunas visitas a las instalaciones en San Carlos de Apoquindo.

Al igual que Justo Giani y Jimmy Martínez, Cerezo se incorporará formalmente al plantel con el inicio de la pretemporada el lunes 5 de enero.

El oriundo de Taltal en la campaña 2025 disputó un total de 26 partidos entre torneo local, Copa Chile y fase previa de Copa Libertadores, con cuatro asistencias a su haber.