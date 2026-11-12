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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chile

[VIDEO] La copa llegó en caballo: Arrancó el "Huasileirao" de la región de O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las tradiciones se hicieron sentir antes del partido inaugural entre Cóndor de Pichidegua y Rancagua Sur.

[VIDEO] La copa llegó en caballo: Arrancó el
 Portal EnAscenso (YouTube / Captura)
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La Copa Región de O'Higgins, que abrazó el apodo de "Huasileirao" surgido en redes sociales, arrancó con una especial inauguración sobre la cancha del Complejo "Patricio Mekis" de Rancagua.

Un par de pies de cueca abrieron los actos, mientras los jugadores de Cóndor de Pichidegua y Rancagua Sur aún realizaban el calentamiento previo el miércoles recién pasado.

Algunos minutos después, el trofeo se hizo presente, portada junto a una bandera chilena por dos huasos corraleros montados en sus caballos. En lo deportivo, Cóndor de Pichidegua ganó 2-0.

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