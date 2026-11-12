Grandes transportistas, que no están en paro, anunciaron serie de "acuerdos con el Gobierno"

Las grandes confederaciones de transportistas del país, encabezadas por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y ChileTransporte anunciaron una serie de "acuerdos con el Gobierno".

Sin embargo, las organizaciones firmantes no estaban adheridas a la movilización que mantienen agrupaciones de pequeños transportistas.

El acuerdo se alcanzó este jueves en La Moneda, tras negociaciones con los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, además de subsecretarios y equipos técnicos del Ejecutivo.

La fórmula contempla "como punto principal, la rebaja del precio (del diésel) de 142 pesos por litro, respecto de los valores que aplican hoyestaciones de servicios, estableciéndose un techo al precio", explicaron los gremios en un comunicado.

De ese monto, 42 pesos corresponden a revertir el incremento aplicado desde hoy y otros 100 forman parte de los compromisos alcanzados durante las conversaciones.

Según el comunicado, la disminución comenzará a regir la próxima semana, una vez que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley con discusión inmediata.

El nuevo techo de precios se mantendrá hasta el 31 de marzo.

Otros compromisos

El entendimiento también considera ajustes en los porcentajes de recuperación o reintegro del impuesto específico al petróleo diésel. Este beneficio se renovará hasta diciembre de 2027.

Asimismo, incorpora un mecanismo para "eliminar el impacto del impuesto negativo al reintegro" del tributo, derivado de la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Desde las organizaciones firmantes valoraron los compromisos y señalaron que el acuerdo "crea las condiciones necesarias para terminar con el paro de algunas agrupaciones de camioneros, con cortes de rutas".

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