América se debate por la continuidad de Víctor Dávila para el segundo semestre

El delantero nacional Víctor Dávila vive días clave para definir su futuro en América, conjunto que se debate por su continuidad con miras al segundo semestre y en específico, de cara el inicio del tornero de Apertura en México.

Según la señal azteca de ESPN, la dirigencia de las águilas evalúa no inscribir al chileno para el siguiente torneo debido a la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en marzo y que lo tiene sin sumar minutos desde entonces.

"Dávila está concentrado con el equipo, pero la realidad es que no está trabajando al cien ya que todavía se encuentra en una etapa de rehabilitación por su lesión de rodilla", precisaron desde el citado medio.

Además, apuntaron que el atacante estaría en condiciones de volver a las canchas recién en octubre cuando se juegue la undécima fecha, es decir, prácticamente a mitad del certamen.

La idea del elenco azulcrema sería repetir lo hecho en 2025 con el defensa criollo Igor Lichnovsky, quien también sufrió una grave lesión y no fue anotado en la nómina del equipo, que al igual que ahora, buscaba liberar cupos de jugadores extranjeros.

Otros medios del país norteamericano indicaron que si el cuadro milloneta no le encuentra salida a Dávila, este se mantendría en el club pero viendo acción únicamente en la serie sub 20.