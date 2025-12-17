Aseguraron que Boca Juniors va con todo por el fichaje de Felipe Loyola

Otra vez Felipe Loyola es protagonista en el mercado de fichajes del fútbol argentino, ya que en las últimas horas el seleccionado chileno apareció como opción de reforzar a Boca Juniors.

Michael Rincón, especialista en fichajes, aseguró que el cuadro xeneize ya conversó con el círculo cercano del jugador, por lo que tiene adelantado una parte importante su llegada al club.

"Viene conversando con el entorno del jugador. Al jugador le gusta la idea de jugar la Copa y salir de Independiente", sostuvo Rincón.

Consignar que en Independiente ya avisaron que Loyola tiene una cláusula de salida de ocho millones de dólares y tiene contrato con el Rojo hasta 2028, aunque Huachipato también es dueño de una parte del pase del futbolista.