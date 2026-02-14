Barros Schelotto lamentó lesión de Valdés en Vélez: "Una baja futbolística importante"

Gran preocupación generó el mediocampista nacional Diego Valdés, quien apenas alcanzó a estar en cancha por un total 20 minutos por una lesión en el empate a 1-1 entre Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia.

En rueda de prensa, el técnico del "Fortín", Guillermo Barros Schelotto explicó que "tiene una lesión en el gemelo y no sé cuánto tiempo le llevará la recuperación. Es una lástima perder un jugador de esa calidad, una baja futbolística importante, hay pocos futbolistas en el fútbol argentino como él, con ese nivel".

"El equipo lo tendrá que resolver, está (Manuel) Lanzini, está (Matías)Arias, tenemos plantel como para llegar al próximo partido y tener la esperanza y el potencial de poder ganarle a River", sumó el entrenador.

El problema físico que sufrió el criollo fue en la misma área que lo tuvo a maltraer durante sus últimos meses en América de México, y que además lo tuvo durante varias semanas aguardando por su debut con Vélez en el segundo semestre de 2025.