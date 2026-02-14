Coquimbo Unido se llevó el triunfo ante La Serena en un clásico con polémica

Coquimbo Unido venció por 1-0 a Deportes La Serena en una nueva edición del clásico del Norte Chico en el Estadio La Portada, válido por la tercera fecha de la Liga de Primera y que quedó marcado por el polémico cometido del árbitro Cristián Garay.

Alejandro Camargo anotó para los "piratas" en el minuto 76 y cuatro minutos después Deportes La Serena, que anteriormente había sufrido un gol anulado, quedó con un jugador menos tras la expulsión de Yahir Salazar.

El primer tiempo transcurrió sin muchas oportunidades de gol para ambos equipos brindando un 0-0 en la primera parte del partido, donde destacaron algunas intervenciones del portero de La Serena, Federico Lanzillota.

La segunda parte comenzó con mayor intensidad y en el minuto 49 ocurrió la acción más polémica del encuentro tras un cobro arbitral que anuló el que era el primer gol de los "papayeros".

Cristián Garay determinó que el jugador de La Serena Felipe Chamorro cometió infracción en contra del arquero de los piratas, Diego Sánchez, al quitarle el balón de las manos, por lo que cortó la jugada antes de que la pelota entrase al arco.

La acción levantó reclamos y molestías en la banca de Felipe Gutiérrez, ya que al cortar la jugada el VAR no pudo intervenir, manteniendo el marcador 0-0.

Finalmente, el gol para Coquimbo Unido llegó en el minuto 75 de partido, por parte del mediocampista Alejandro Camargo quien anotó de cabeza tras un centro desde afuera del área de Benjamín Chandía.

Cuatro minutos después de la anotación vendría otra de las polémicas del encuentro tras la tarjeta roja para el jugador de La Serena Yahir Salazar. Garay no vio la falta, pero fue llamado por el VAR para revisar la acción.

Si bien Salazar pasó a llevar al jugador de Coquimbo, primero tocó el balón, por eso se generaron los reclamos del conjunto local.

El partido terminó con ánimos tensos en Deportes La Serena, quienes reclamaron abiertamente en contra del gol anulado y las polémicas decisiones de Cristián Garay.

El próximo partido de Coquimbo será el sábado 21 de febrero a las 20:30 horas cuando visite a Universidad Católica; mientras que La Serena recibirá el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas a Universidad de Concepción.