Carlos Palacios y su mensaje tras ser operado: Volveré pronto para poder disfrutar

Carlos Palacios publicó un mensaje en sus redes sociales tras ser operado de una sinovitis en la rodilla derecha. El volante chileno de Boca Juniors comunicó que la intervención salió todo bien y escribió: "Esperando volver pronto para poder disfrutar de esto tan maravilloso".

El club argentino comunicó este lunes a través de sus redes sociales que el chileno Carlos Palacios fue intervenido quirúrgicamente y estará alejado de las canchas durante aproximadamente dos meses.

"En el día de la fecha, el jugador Carlos Palacios fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa del menisco externo de la rodilla derecha", detalló el parte médico del club.

El exjugador de Colo Colo no ha podido disputar ningún partido en lo que va de 2026 debido a una sinovitis persistente en la rodilla derecha. Ante la falta de mejoría con el tratamiento conservador, el cuadro "Xeneize" decidió, de mutuo acuerdo con el jugador, proceder con la operación.