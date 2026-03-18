¿Cómo? Lecce anunció a Matías Pérez como convocado a La Roja pese a no estar en la nómina

Una llamativa situación involucró al defensa Matías Pérez, pues su club, US Lecce de Italia, lo dio como seleccionado nacional para el FIFA Series ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, aunque el jugador no apareció en la nómina oficial publicada por La Roja.

En su cuenta oficial de la red social X, el equipo italiano anunció sus "tres convocatorias a selecciones nacionales para el primer equipo", sumando al chileno Pérez con el togolés Sadik Fofana y el mauritano Oumar Ngom.

Incluso, Lecce descartó posible entrenamiento con la sub 20 durante el parón de fecha FIFA, pues especificó que el presunto llamado a Pérez sería "con motivo de los partidos amistosos Cabo Verde - Chile (27/03) y Nueva Zelanda - Chile (30/03)".

Sin embargo, las alternativas defensivas de Chile son Felipe Faúndez, Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Iván Román, Ian Garguez, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo y Diego Ulloa.

Así, se abrió una incógnita y especulaciones respecto al por qué del anuncio realizado por Lecce. Hasta el momento, La Roja no ha comunicado alguna baja por lesión o reemplazo de jugadores en su convocatoria.