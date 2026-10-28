Crystal Palace contó con la titularidad de Osorio en la clasificación a cuartos de la EFL Cup

Crystal Palace, club que contó con la titularidad del volante chileno Darío Osorio, venció por 0-1 en su visita a Fulham en Craven Cottage por los octavos de final de la EFL Cup, metiéndose en la ronda de los ocho mejores.

En su segunda titularidad de la temporada el nacional tuvo una activa participación y, cuando el nigeriano Calvin Bassey lo eludió para salir jugando, Oscar Mingueza recuperó por la banda derecha para habilitar a Eddie Nketiah (37').

El conjunto de las "águilas" sostuvo la ventaja en el complemento respaldado por las intervenciones del portero Dean Henderson, mientras que el oriundo de Hijuelas fue reemplazado por Yeremy Pino (77'), campeón del mundo con España.

Con este resultado, el elenco del sur de Londres aseguró su boleto a cuartos a la espera del sorteo, concentrándose en su próximo desafío como visitante ante Tottenham este 31 de octubre por la Premier League.