Una tensa sesión especial -que incluyó recriminaciones políticas entre derecha e izquierda- desarrolló esta jornada la Cámara Baja para abordar el escándalo de las 56 rebajas de condena que el Gobierno aplicó, mediante decretos, a abusadores sexuales y violadores de menores.

Una de las intervenciones que más provocó escozor fue la del diputado republicano Benjamín Moreno, quien recordó el mal manejo de la Administración Boric ante el caso Monsalve para criticar la "hipocresía" de la oposición.

"Defender a un acusado de violación, pasarle el avión institucional, usar la PDI para revisar las cámaras, curar a una subalterna hasta hacerla perder la conciencia... Eso 'no es asqueroso', no es 'bajísimo' ni 'repulsivo' (para ellos), porque el compañere era de izquierda. Son unos caras de Jackson", espetó Moreno.

Como respuesta y, en un tono severo, la diputada y timonel del FA, Gael Yeomans, reprochó que "se ríe la bancada del Partido Republicano y, además, hablan solamente del exministro (Giorgio) Jackson, del Gobierno anterior, del Frente Amplio... por favor, pónganse serios, porque se nota que no les importan nada las víctimas (cuyos agresores tuvieron una rebaja de condena)".

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